نظير إسهاماته وأعماله الخيرية لخدمة المنطقة

وجّه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم الجمعة, بتسمية شارع باسم رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم نظير إسهاماته وأعماله الخيرية لخدمة المنطقة. وقدر أمير القصيم، مساهمات ومبادرات العثيم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لكل خير. اقرأ أيضا: وزارة الإسكان تتفاعل مع «أبو الأيتام»: سنُملِّكه المسكن الذي يناسبه

أسواق عبدالله العثيم تعلن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام



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كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من أمير القصيم.. إطلاق اسم عبدالله العثيم على شارع ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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