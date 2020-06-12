انفجار أسطوانة غاز تسبب إصابة 5 أشخاص

تعرضت عائلة من الجنسية المصرية لإصابات متفرقة نتيجة انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم الواقع بحي الخالدية بمنطقة نجران. وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران سعود حمد آل دويس أن عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا من عمليات الدفاع المدني في تمام الساعة 6:33 من مساء أمس الخميس، يفيد عن وقوع انفجار أسطوانة غاز في شقة تسكنها عائلة مكونة من 5 أشخاص في حي الخالدية خلف مسجد خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية إلى الموقع منها فرقتا عناية متقدمة (ALS)، وعند مباشرة الفرق للموقع الساعة 6:38 أتضح وجود عائلة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال من الجنسية المصرية تراوحت إصاباتهم (حالة متوسطة الخطورة وأربع حالات بسيطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقل حالتين لمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران وثلاث حالات طفيفة تم علاجهم في الموقع ورفضوا الذهاب للمستشفى.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله آل فارع عن ورود بلاغ عند الساعة 6:33 مساء يوم أمس الخميس الموافق 19/10/1441هـ عن حادث بشقة بحي الخالدية بمدينة نجران، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظي نتيجة تسرب غاز داخل المطبخ بشقة بالدور الثاني ما أدى إلى تضرر جدار أحد الغرف. وبيّن آل فارع إلى وقوع إصابتين لرجل وزوجته من الجنسية المصرية، حيث تم نقلهما للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.