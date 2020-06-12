إصلاح وتوسعة طريق الدمام أبو حدرية الخفجي

أوضح مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أن أعمال الوزارة لإصلاح وتوسعة طريق الدمام أبو حدرية الخفجي، تتضمن إعادة إنشائه بتوسعته لثلاثة مسارات مع تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي، بالإضافة لعدد من مشاريع صيانة وقائية، مؤكدا أن خطة الوزارة لرفع كفاءة الطريق التشغيلية ورفع مستوى الخدمة عليه تشتمل على عدد من المحاور يتم تنفيذها حسب التالي، وذلك بإعادة إنشاء الطريق وتوسعته لثلاث مسارات لكل اتجاه، وجارٍ العمل على من تقاطع رأس مشعاب وحتى مدخل محافظة الخفجي الجنوبي، وذلك ضمن عدد من مشاريع التنفيذ بطول (82) كلم (41 كلم بالاتجاهين)، بالإضافة لتحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي بإنشاء الجسر والمنحدرات والمرتقيات الخاصة به، مشيرا إلى أنه جارٍ إعادة ترسية المشروع من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي بطول 17 کم، والذي تم سحبه من المقاول.

وأوضح أن العمل جارٍ بشكل جيد بالمشروع الآخر والذي تم إعادة ترسيته بطول 22 كم وبتكلفة تجاوزت (77) مليون ريال، حيث تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الأسفلتية الأولى بالتحويلة القائمة بطول (10) كم، والإنتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الثانية بطول (3) كم والعمل جارٍ، مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح لطبقات الأسفلت القائمة ضمن أعمال الصيانة الوقائية من خلال عدد من تباليغ الصيانة الوقائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8 كلم باتجاه أبو حدرية، ومسافة 3.5 كلم باتجاه الدمام ضمن تبليغ أعمال صيانة وقائية بطول (41) كم بالاتجاهين وبتكلفة (130) مليون ريال، بالإضافة لإصلاح الطريق بطول (17) كلم، وبتكلفة قاربت من (17) مليون ريال بحدود محافظة النعيرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسافة 6 كلم باتجاه الدمام عند منطقة (منيفة) وجارٍ العمل، مضيفا أنه تم الانتهاء من إزالة الجسر الواقع على طريق الدمام /أبو حدرية عند العلامة الكيلومترية (800+511)، وتم تنفيذ الطبقة الأسفلتية أسفل الجسر، بالإضافة إلى أن إصلاح الجسرين عند تقاطع الطريق مع طريق أبوحدرية النعيرية جارٍ العمل بهما.