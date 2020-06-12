متطوعو الهلال الأحمر بالجوف يقيمون نقاط فرز بسكاكا وطبرجل

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بمقر الفرع بمدينة سكاكا وبمركز إسعاف محافظة طبرجل نقطة فرز بصري، وذلك بالتزامن مع العودة لمقرات العمل وعلى مدى 5 أيام. وتمثلت هذه المبادرة والتي قام بها المتطوعون بعملية الكشف على منسوبي الهيئة وتقديم الأقنعة الورقية بالإضافة لعملية تعقيم لليدين، مع الحرص على تطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين أثناء الدخول والخروج لمقر العمل. وتأتي هذه المبادرة حرصاً من فرع الهيئة بمنطقة الجوف، وبمتابعة من سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور جان، على تطبيق أعلى معايير الجودة، بما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أثناء العودة لمقرات العمل حتى انتهاء هذه الجائحة.



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