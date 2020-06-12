كثف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية جولاته التفقدية لمحلات الأنشطة التجارية والصناعية في المنطقة، لمتابعة مدى التزام أصحاب العمل بتنفيذ الإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، بمتابعة من قبل مدير عام الفرع بدر بن زعل التمام ومساعده للعمل خالد الحماد، وقامت فرق التفتيش بمنطقة الحدود الشمالية بـ89 زيارة للمنشآت وضبطت فيها 5 مخالفات. ودعا مدير عام الفرع التمام المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، وسوف يتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل ومدى التزامهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 89 جولة تفقدية بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.