مبتعث سعودي يبتكر جهازاً لمواجهة كورونا

وافقت مؤسسة العلوم الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية (National Science Foundation) على تطوير فكرة مشروع المهندس علي الشهري، خريج قسم الهندسة الميكانيكية وأحد مبتعثي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات العليا، الذي ابتكر طريقة فعالة لتشخيص فيروس كورونا تمتاز بالتكلفة المنخفضة والفعالية العالية في إعطاء نتائج التشخيص، في وقت قياسي لا يزيد على 10 دقائق، وذلك باستخدام الزفير الخارج من الأشخاص المراد فحصهم، حيث تم تشكيل فريق بحثي بقيادة مشرف الطالب البروفيسور بيروز كافيبور، وحصل فريق البحث على دعم تمويلي أولي بلغ 150 ألف دولار لتصنيع الأداة التي ستساهم في مواجهة كوفيد19.

قال المهندس علي الشهري: إن الفكرة ظهرت خلال بحث علمي استغرق إعداده عامين ونصف، حول إيجاد طريقة فعالة لتجميع الماء من الهواء لغرض تحليته، وتوصل لطريقة غير مسبوقة لاستخراج الماء عن طريق تكثيفه على سطح معالج، وبكميات كبيرة مقارنة بالتقنيات الموجودة حالياً، وعندما حلّت جائحة كورونا توقفت عن التجارب المعملية، ما دفعني، ومشرفي البروفيسور بيروز كافيبور، للتفكير بطرق بديلة لمواصلة البحث العلمي، فطرحت فكرة استخدام نفس التقنية التي تم تطويرها لتكثيف الماء الموجود بالهواء، لتكثيف الماء الموجود في (زفير) الإنسان واستخدامه للفحص عن وجود الفيروس.

التقنية مشابهة لأجهزة كشف الكحول

أوضح الشهري أن الفكرة المبدئية للجهاز تشابه في عملها أجهزة التحقق من مستويات الكحول في الدم التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء، ويتكون الجهاز المعني بفحص الفيروس من جزءين: الأول هو تجميع العينة السائلة من نَفَس (زفير) الإنسان، والتي تحتوي على كمية من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، بينما يقوم الجزء الثاني بالكشف عن الفيروس باستخدام الإشعاع الضوئي، فطريقة استخدام الجهاز المتوقعة هي أن يتنفس الإنسان خلال هذا الجهاز لمدة دقيقة فقط ليرى نتيجة الاختبار خلال أقل من عشر دقائق.

مميزات وسرعة

أضاف الشهري أن الأداة التي سيتم تصنيعها ستتفوق على الطرق الحالية للكشف عن الفيروس، حيث لا تتطلب إدخال عود إلى الأنف، والذي قد يسبب تهرب البعض من القيام بالفحص، كما أن مدة إرسال وفحص العينات حاليا تستغرق عدة ساعات حتى الحصول على النتيجية، أما بالجهاز المعمول عليه فإن الوقت المتوقع 10 دقائق حسب التجارب الأولية، كما أن حجم الجهاز وسعره سيكون في متناول الجميع ويستطيع أي شخص حاصل على تدريب بسيط من التعامل معه بكل سهولة.

التوفر

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ذكر الشهري أن الجزء الأول من الجهاز والمعني بعملية تجميع العينة قد اكتمل حالياً، وقام الفريق بإعداد نموذج أولي له بنجاح، وبالإمكان الاكتفاء بهذا الجزء لتجميع العينة ونقلها إلى أحد المختبرات المجهزة بجهاز تفاعل البوليميريز المتسلسل اللحظي (rt-PCR) للكشف عن الفايروس. أما الجزء الثاني من الجهاز، فإن الفريق يسعى للانتهاء منه بحلول سبتمبر القادم، ويأمل الفريق أن يتوافر الجهاز المتكامل للاستخدام قبل بداية 2021، وأشار إلى أن المشروع حاز استحسان مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، ما دفعهم لمنح الفريق دعما للبحث، ولازال الفريق في طور المناقشات مع جهات دعم أخرى.

المهندس علي الشهري

حاصل على درجة البكالوريوس 2014 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حصل على الماجيستير عام 2017 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ابتعث لإكمال درجة الدكتوراه بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

مهتم في مجاله البحثي بتطوير عملية تكثيف بخار الماء على الأسطح بطرق ذات فعالية وكفاءة عاليتين.