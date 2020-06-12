إتلاف 242 ألف كجم من المواد الغذائية بعرعر

ضمن جهود بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية في الرقابة على مختلف المحلات التجارية والسيارات الخاصة بنقل البضائع المتعلقة بالمواد الغذائية، تم ضبط 242,150 كجم من الحلويات بسبب سوء النقل للمواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة. وأوضح رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان الرويلي، أن هذه الحملة تهدف إلى توفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، كما أكد الرويلي أنه لا تهاون في الصحة العامة، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات للأنشطة غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية ومن خلال المتابعة المستمرة من الفرق الرقابية.

كما ضبطت بلدية غرب عرعر 1200 كيلو من البيض بسبب سوء النقل عبر سيارة غير مجهزة، وأوضح رئيس بلدية غرب عرعر سلطان الفالح أنه تم ضبط سيارة تنقل البيض والسيارة غير مجهزة لنقل المواد الغذائية، وأكد الفالح أنه لا تهاون في الصحة العامة، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات لكل من يتساهل بالاشتراطات الصحية.