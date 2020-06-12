إتلاف 242 ألف كجم من المواد الغذائية بعرعر

كما ضبطت بلدية غرب عرعر 1200 كيلو من البيض بسبب سوء النقل عبر سيارة غير مجهزة، وأوضح رئيس بلدية غرب عرعر سلطان الفالح أنه تم ضبط سيارة تنقل البيض والسيارة غير مجهزة لنقل المواد الغذائية، وأكد الفالح أنه لا تهاون في الصحة العامة، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات لكل من يتساهل بالاشتراطات الصحية.
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