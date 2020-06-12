السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تنفذ جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاحترازات



جدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، في إطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وشملت الجولات الرقابية الوقوف على صلاحية المواد الغذائية وإتلاف الفاسد منها لسوء حفظها وتخزينها، وتحرير عدد من المخالفات الصحية وفرض غرامات مالية عليها ، ومصادرة مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فيما تركزت المخالفات المرصودة في انتهاء الشهادات الصحية للعاملين وعدم وجود ترخيص وتدني مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة جدة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية خلال هذه الفترة على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة ، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على المجتمع وسلامته عبر التواصل مع مركز البلاغات "940".

// انتهى //

17:57ت م

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جدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، في إطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.وشملت الجولات الرقابية الوقوف على صلاحية المواد الغذائية وإتلاف الفاسد منها لسوء حفظها وتخزينها، وتحرير عدد من المخالفات الصحية وفرض غرامات مالية عليها ، ومصادرة مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فيما تركزت المخالفات المرصودة في انتهاء الشهادات الصحية للعاملين وعدم وجود ترخيص وتدني مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ووجود مواد مجهولة المصدر.وأكدت أمانة جدة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية خلال هذه الفترة على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة ، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على المجتمع وسلامته عبر التواصل مع مركز البلاغات "940".// انتهى //17:57ت م0105

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