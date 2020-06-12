اجتماعي / تعليم الطائف يقف على جهود الكشافة في تنظيم المصلين بجوامع المحافظة



الطائف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

وقفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي افتراضيا عن بعد على جهود كشافة التعليم في تنظيم المصلين للجمعة بجوامع الطائف في إطار إبراز جهود أبطال الكشافة بتعليم الطائف التوعوية والتطوعية خلال صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف ضمن مبادرة خدمة بيوت الله ومرتاديها بالتعاون مع صحة الطائف وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومدير عام النشاط بالوزارة عبد العزيز آل يحيى ورئيس قسم النشاط الكشفي بالوزارة وعدد من قيادات التعليم.

وقدم قادة الكشافة أنموذجاً لجهودهم التطوعية الميدانية لتنظيم المصلين في صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف وتوفير السجاد والمعقمات والكمامات لتحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود المتميزة التي قدمتها كشافة الطائف وواحدة من ضمن 10 مبادرات في هذا المجال تعزيزاً للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية للتصدي للجائحة. ودعم الجهود الوطنية من خلال التدابير الوقائية للحد من انتشار

ونوه مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم عبد العزيز آل يحيى بالخدمات التطوعية التي تقدمها كشافة تعليم الطائف للمجتمع في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أنها كانت الأنموذج الأمثل والأبرز في تقديم الخدمات التطوعية خلال جائحة كورونا ، مشيداً بالدور الكبير لأبطال الكشافة في دعم ومساندة الجهات المختلفة ونشر ثقافة العمل التطوعي ، مقدماً شكره لمدير عام التعليم بالطائف ولإدارة النشاط الطلابي للبنين على جهودهم النوعية والمتميزة .

فيما أشاد رئيس النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي بريادة تعليم الطائف في العمل الكشفي التطوعي وذلك إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي والخبرة العريضة التي يمتلكها القائمون على النشاط بتعليم الطائف لتقديم عمل نموذجي يحتذى به.

بدوره أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي على البادرة النوعية واستثمار التقنية الحديثة في إبراز الجهود الميدانية لفرق الكشافة ، مؤكداً التميز الكشفي الذي يقدمه قادة كشافة تعليم الطائف في الميدان وتعاونهم مع الجهات المعنية وذلك استشعاراً منهم للمسؤولية المجتمعية والوطنية وتعزيزاً للتوعية بطرق الوقاية. مقدماً شكره لمدير إدارة النشاط الطلابي للبنين سامي العصيمي وفريق عمله بقسم النشاط الكشفي على ما يقدمونه من جهود مخلصة خدمة للوطن وأبناءه.

// انتهى //

17:55ت م

0104



الطائف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسوقفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي افتراضيا عن بعد على جهود كشافة التعليم في تنظيم المصلين للجمعة بجوامع الطائف في إطار إبراز جهود أبطال الكشافة بتعليم الطائف التوعوية والتطوعية خلال صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف ضمن مبادرة خدمة بيوت الله ومرتاديها بالتعاون مع صحة الطائف وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومدير عام النشاط بالوزارة عبد العزيز آل يحيى ورئيس قسم النشاط الكشفي بالوزارة وعدد من قيادات التعليم.وقدم قادة الكشافة أنموذجاً لجهودهم التطوعية الميدانية لتنظيم المصلين في صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف وتوفير السجاد والمعقمات والكمامات لتحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود المتميزة التي قدمتها كشافة الطائف وواحدة من ضمن 10 مبادرات في هذا المجال تعزيزاً للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية للتصدي للجائحة. ودعم الجهود الوطنية من خلال التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا ونوه مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم عبد العزيز آل يحيى بالخدمات التطوعية التي تقدمها كشافة تعليم الطائف للمجتمع في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أنها كانت الأنموذج الأمثل والأبرز في تقديم الخدمات التطوعية خلال جائحة كورونا ، مشيداً بالدور الكبير لأبطال الكشافة في دعم ومساندة الجهات المختلفة ونشر ثقافة العمل التطوعي ، مقدماً شكره لمدير عام التعليم بالطائف ولإدارة النشاط الطلابي للبنين على جهودهم النوعية والمتميزة .فيما أشاد رئيس النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي بريادة تعليم الطائف في العمل الكشفي التطوعي وذلك إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي والخبرة العريضة التي يمتلكها القائمون على النشاط بتعليم الطائف لتقديم عمل نموذجي يحتذى به.بدوره أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي على البادرة النوعية واستثمار التقنية الحديثة في إبراز الجهود الميدانية لفرق الكشافة ، مؤكداً التميز الكشفي الذي يقدمه قادة كشافة تعليم الطائف في الميدان وتعاونهم مع الجهات المعنية وذلك استشعاراً منهم للمسؤولية المجتمعية والوطنية وتعزيزاً للتوعية بطرق الوقاية. مقدماً شكره لمدير إدارة النشاط الطلابي للبنين سامي العصيمي وفريق عمله بقسم النشاط الكشفي على ما يقدمونه من جهود مخلصة خدمة للوطن وأبناءه.// انتهى //17:55ت م0104

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