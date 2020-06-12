السعودية اليوم / مقتل وإصابة ستة مدنيين في اليمن بينهما شقيقان في قصف حوثي بتعز



عدن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

قتل شقيقان في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حي سكني في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وبحسب مصدر محلي، فإن ميليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيا سكنيا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره، وفقا لما نشره موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

كما أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.

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17:46ت م

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