السعودية اليوم / لبنان تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجّلت لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس "

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 31 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 853 حالة شفاء.

// انتهى //

17:01ت م

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بيروت 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجّلت لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، 13 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و7 لبنانيين وافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1422 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 31 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 853 حالة شفاء.// انتهى //17:01ت م0092

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