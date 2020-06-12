السعودية اليوم / 24 جامعاً ومسجداً بالوجه تستقبل المصلين لأداء صلاة جمعة وسط التزام بالإجراءات الاحتزازية



الوجه 20 شوال 1441هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أدى جموع المصلين في محافظة الوجه ثاني صلاة جمعة في 24 جامعاً ومساجداً اليوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لتحييد جائحة

ومع رفع آذان صلاة الجمعة توافد المصلون على الجوامع والمساجد، ملتزمون بالتباعد وآخذين بالاحترازات الوقائية وتقيد أئمة الجوامع والمساجد التي أقيمت فيها صلاة الجمعة بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

وكانت إدارة المساجد دعت مسبقاً المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء المسافة المحددة بين كل مصلٍ وآخر، وضرورة لبس الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج،وعدم اصطحاب الأطفال وفي حالة امتلاء الجوامع التوجه إلى أقرب مسجد مجاور والمحدد ضمن المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة.

// انتهى //

17:00ت م

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الوجه 20 شوال 1441هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأدى جموع المصلين في محافظة الوجه ثاني صلاة جمعة في 24 جامعاً ومساجداً اليوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لتحييد جائحة فيروس كورونا المستجد ومع رفع آذان صلاة الجمعة توافد المصلون على الجوامع والمساجد، ملتزمون بالتباعد وآخذين بالاحترازات الوقائية وتقيد أئمة الجوامع والمساجد التي أقيمت فيها صلاة الجمعة بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جاهزية الجوامع والمساجد والجهود المبذولة بمشاركة القطاعات الأمنية والمتطوعين بالمحافظة.وكانت إدارة المساجد دعت مسبقاً المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء المسافة المحددة بين كل مصلٍ وآخر، وضرورة لبس الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج،وعدم اصطحاب الأطفال وفي حالة امتلاء الجوامع التوجه إلى أقرب مسجد مجاور والمحدد ضمن المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة.// انتهى //17:00ت م0090

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.