السعودية اليوم / 436 جامعاً ومسجداً تستقبل المصلين لأداء ثاني صلاة الجمعة في تبوك



تبوك 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أدى جموع المصلين ثاني صلاة جمعة في جوامع ومساجد تبوك والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها اليوم , مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتحييد جائحة

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي أن 436 جامع ومسجد بمنطقة تبوك استقبلت جموع المصلين بزيادة 69 مسجداً عن عدد الجوامع والمساجد التي شهدت صلاة الجمعة الأسبوع الماضي, مشيراً إلى أن الجوامع والمساجد التزمت اليوم العمل بتعميم الوزارة القاضي بتقديم فتح المساجد قبل وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة تفادياً للتزاحم، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية السابقة وهي تحقيق التباعد ولبس الكمامات والصلاة بسجادة خاصة، وأن تكون مدة الصلاة مع الخطبة خمسة عشر دقيقة ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للمحافظة على سلامة وصحة المصلين, مشيداً بإلتزام المصلين بالإجراءات الإحترازية والوقائية ، وإلتزامهم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن , مثمناً مشاركة مختلف الجهات الحكومية بتبوك لإدارة الحشود وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع والمساجد.

ورصدت وكالة الأنباء

// انتهى //

16:33ت م

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تبوك 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأدى جموع المصلين ثاني صلاة جمعة في جوامع ومساجد تبوك والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها اليوم , مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتحييد جائحة فيروس كورونا المستجد وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي أن 436 جامع ومسجد بمنطقة تبوك استقبلت جموع المصلين بزيادة 69 مسجداً عن عدد الجوامع والمساجد التي شهدت صلاة الجمعة الأسبوع الماضي, مشيراً إلى أن الجوامع والمساجد التزمت اليوم العمل بتعميم الوزارة القاضي بتقديم فتح المساجد قبل وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة تفادياً للتزاحم، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية السابقة وهي تحقيق التباعد ولبس الكمامات والصلاة بسجادة خاصة، وأن تكون مدة الصلاة مع الخطبة خمسة عشر دقيقة ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للمحافظة على سلامة وصحة المصلين, مشيداً بإلتزام المصلين بالإجراءات الإحترازية والوقائية ، وإلتزامهم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن , مثمناً مشاركة مختلف الجهات الحكومية بتبوك لإدارة الحشود وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع والمساجد.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" لحظات دخول المصلين للجوامع والمساجد ، وتظافر الجهود التي يشرف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك لتطبيق أعلى معايير الاحترازات والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي، حيث تم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة على ترتيب وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع ، وعمل فحوصات الحرارة بشكل مباشر للمصلين.// انتهى //16:33ت م0085

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