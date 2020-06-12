السعودية اليوم / تونس تسجل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلنت تونس اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، و إجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.

كما بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و 49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.

// انتهى //

16:21ت م

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تونس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلنت تونس اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور 8 أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، و إجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.كما بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و 49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.// انتهى //16:21ت م0083

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