السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يلتقي وزير الشؤون المحلية



تونس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي اليوم، وزير الشؤون المحلية التونسي لطفي زيتون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسُبل دعمها وتعزيزها.

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16:16ت م

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