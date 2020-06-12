شكرا لقرائتكم تسجيل 1117 حالة كورونا جديدة في عُمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-12 تسجيل 1117 حالة كورونا جديدة في عُمان إجمالي الحالات 21071 تعافى منهم 7489 متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت سلطنة عمان اليوم تسجيل 1117 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 470 لعمانيين، و 647 لغير عمانيين. Advertisements ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة قولها إن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 21071 و 96 وفاة، فيما تماثل 7489 للشفاء.



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