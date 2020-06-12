بـ1548 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة والحالات الحرجة 1820

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1010) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (81029) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (38020) حالة من بينها (1820) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (119942) حالة، توفي منهم (893) حالة.

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3921) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 1548، جدة 391، مكة المكرمة 197، الهفوف 192، الخبر 176، المدينة المنورة 144، الدمام 104، القطيف والدرعية 93 حالة لكل منهما، المبرز 84، الطائف 83، الظهران 52، الجبيل 51، الخرج 42.

كما تم توزيع عدد من الحالات في عدة مدن كما يلي:

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