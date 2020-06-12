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فيديو وصور.. إجراءات احترازية في صلاة الجمعة الثانية بحفر الباطن

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2020-06-12

فيديو وصور.. إجراءات احترازية في صلاة الجمعة الثانية بحفر الباطن

بعد رفع تعليق الذهاب إلى المساجد

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبلت جوامع محافظة حفر الباطن وعدد من المساجد التي حددتها إدارة المساجد بالمحافظة اليوم، المصلين، في ثاني جمعة تقام بعد تعليق الصلوات بسبب جائحة .

وقام شباب محافظة حفر الباطن التابعين لمركز التطوع الصحي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بفحص المصلين قبل دخولهم إلى الجوامع وتعقيمهم وتوزيع الكمامات الطبية عليهم بالإضافة إلى تنظيم المصلين والتأكد من تباعدهم.

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‏كما قام فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر بإنشاء ‏نقطة فرز أولي وتوزيع سجادات وكمامات للمصلين في عدد من الجوامع للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك ضمن حملة نعود بحذر الثانية التي تقوم عليها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن بعد افتتاح المساجد والجوامع لاستقبال مرتاديها من المصلين بمشاركة صحة حفر الباطن والهلال الأحمر.



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