السعودية | السعودية: 3921 إصابة جديدة بكورونا

شكرا لقرائتكم السعودية: 3921 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1010 حالات شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (81,029)، في حين سجلت 36 حالة وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 3,733 إصابة أيضا بالفيروس التاجي.

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يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت قبل أيام تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً، تبدأ من 6 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه، بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

في حين، كشف مصدر مسؤول في الداخلية، استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، وذلك استعداداً لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي حذر الأسبوع الماضي من ارتفاع أعداد المصابين من كبار السن في الرياض وجدة خصوصاً، مؤكداً أن الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولابد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة من التعرض للفيروس.