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أعلنت تونس اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور ثمانية أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.
وقال بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم: إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، وإجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.
وأضاف: بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.تونس فيروس كورونا الجديد
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 05:01 PM
عدد المتعافين 995 مقابل 49 حالة وفاةتونس تسجل ٦ إصابات جديدة بكورونا
أعلنت تونس اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور ثمانية أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.
وقال بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم: إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، وإجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.
وأضاف: بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.
، تونس تسجل ٦ إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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