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ناشدت أسرة المفقود "عبدالرحمن السكيري" البالغ من العمر 85 عامًا ويتمتّع بصحة جيدة دون بعض حالات النسيان، البحث عنه؛ بعد أن خرج من منزله صباح أمس على سيارة كامري قديمة ولم يعد حتى الآن.
وقالت أسرة "السكيري" لـ"الخليج 365": إن المفقود "عبدالرحمن" البالغ من العمر 85 عامًا خرج أمس صباحًا من منزله بحي العريجاء بالرياض، على سيارته كامري بيضاء موديل ٢٠٠١ ذات اللوحة 9200 والحروف أ ع ه، ولم يعد حتى اللحظة".
وأوضحت أنه عند خروجه كان يرتدي ثوبًا ملونًا وغترة بيضاء، ولم يكن بحوزته جوال، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر.
ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه، إلى التواصل على الرقم الآتي: (0555253573).
الرياض المفقود عبدالرحمن السكيري مناشدة
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 04:18 PM
أبلغوا الجهات الأمنية بفقده وفتشوا في المستشفيات القريبة دون أن يجدوا له أثرًاخرج على "كامري" بالرياض ولم يعد.. أسرة الثمانيني "السكيري" تبحث عنه
ناشدت أسرة المفقود "عبدالرحمن السكيري" البالغ من العمر 85 عامًا ويتمتّع بصحة جيدة دون بعض حالات النسيان، البحث عنه؛ بعد أن خرج من منزله صباح أمس على سيارة كامري قديمة ولم يعد حتى الآن.
وقالت أسرة "السكيري" لـ"الخليج 365": إن المفقود "عبدالرحمن" البالغ من العمر 85 عامًا خرج أمس صباحًا من منزله بحي العريجاء بالرياض، على سيارته كامري بيضاء موديل ٢٠٠١ ذات اللوحة 9200 والحروف أ ع ه، ولم يعد حتى اللحظة".
وأوضحت أنه عند خروجه كان يرتدي ثوبًا ملونًا وغترة بيضاء، ولم يكن بحوزته جوال، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر.
ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه، إلى التواصل على الرقم الآتي: (0555253573).
، خرج على "كامري" بالرياض ولم يعد.. أسرة الثمانيني "السكيري" تبحث عنه ،
المصدر : الخليج 365
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