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سجلت المملكة اليوم، أكثر من 27 ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو معدل قياسي في أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة.
وبلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة حتى اليوم "1.069.636" فحصًا، بعد تسجيل 27.324 فحصًا جديدًا.فيروس كورونا الجديد
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 04:13 PM
ارتفاع الحصيلة الإجمالية حتى اليوم إلى "1.069.636" فحصًا
سجلت المملكة اليوم، أكثر من 27 ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو معدل قياسي في أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة.
وبلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة حتى اليوم "1.069.636" فحصًا، بعد تسجيل 27.324 فحصًا جديدًا.
، في السعودية.. 27 ألف فحص كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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