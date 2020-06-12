محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" تكشف تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس تسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد، في إدخال 19 82 مصابًا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية . وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض ، كما أعلنت عن 36 حالة وفاة بالمملكة.فيروس كورونا الجديد "كورونا" يُدخل 82 مصابًا إلى العناية المركزة.. خلال 24 ساعة محمد المواسي الخليج 365 2020-06-12 تسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد، في إدخال 19 82 مصابًا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية . وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض ، كما أعلنت عن 36 حالة وفاة بالمملكة. Advertisements 12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 04:06 PM "الصحة" تكشف تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس "الصحة" تكشف تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس تسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد، في إدخال 19 82 مصابًا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية . وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض ، كما أعلنت عن 36 حالة وفاة بالمملكة. ، "كورونا" يُدخل 82 مصابًا إلى العناية المركزة.. خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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