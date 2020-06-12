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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على "تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس". بحالة غير طبيعية.
وقال "السحيباني": ضُبِط بحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتا مادة مسكرة، وتسعة أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال.
وأضاف: تم توقيفهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة القصيم الجهات الأمنية
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 03:46 PM
المتهمون كانوا بحالة غير طبيعية وتم توقيفهم واتخاذ اللازم بحقهم
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على "تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس". بحالة غير طبيعية.
وقال "السحيباني": ضُبِط بحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتا مادة مسكرة، وتسعة أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال.
وأضاف: تم توقيفهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة القصيم: الإطاحة بـ9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة ،
المصدر : الخليج 365
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