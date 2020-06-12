شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» تسحب تشغيلات مستحضر «Priorin N» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سحبت هيئة الغذاء والدواء عدة تشغيلات من مستحضر “Priorin N” بسبب احتوائه على بكتيريا مسببة للتسمم الغذائي. سحبت هيئة الغذاء والدواء عدة تشغيلات من مستحضر “Priorin N” بسبب احتوائه على بكتيريا مسببة للتسمم الغذائي. وطالبت الهيئة عبر حسابها "تويتر" الشركات بأن تلتزم بسحبها من الأسواق ومنع تداولها. واوصت الهيئة المستهلكين بالتوقف عن استخدامه اذا كان يحمل التشغيلات المحذر منها.

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