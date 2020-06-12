شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه بهطول أمطار على جازان وعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقتي جازان وعسير. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقتي جازان وعسير. وشمل التنبيه محافظات (أبو عريش - الدائر - الدرب - العارضة - العيدابي - بيش - جازان - صبيا - فيفا -البرك - رجال المع - محايل). وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة السابعة مساءً.

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