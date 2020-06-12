إدخال 82 مصابًا بكورونا إلى العناية المركزة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم آخر التطورات المتعلقة بالحالات المصابة بفيروس أعلنت وزارة الصحة اليوم آخر التطورات المتعلقة بالحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد. وكشف الوزارة عن دخول 82 مصاب بالفيروس إلى غرفة العناية المركزة، فيما سجلت 36 حالة وفاة جديدة. الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت اليوم عن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

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