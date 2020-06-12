شكرا لمتابعة خبر عن «صحة مكة» تغلق 3 متاجر بعد رصد حالات اشتباه بإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أغلقت صحة مكة المكرمة 3 متاجر لبيع المواد الغذائية بعد رصد حالات اشتباه بإصابة عمالة.

وتوجهت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع للمحال الثلاثة وأغلقتها ووجهت بعدم فتحها حتى انتهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تولت الفرق الصحية إخضاع باقي العمالة المخالطة في المحل للاختبار المخبري للتأكد من سلامتهم وحجرهم لحين ظهور نتائج الفحص.

والجدير بالذكر بأن الفرق الصحية بمكة تكثف جولاتها على المحال التجارية في العاصمة المقدسة وإجراء الفحوص الطبية على الحالات التي يشتبه إصابتها بالفايروس ومن ثم توجية الجهات ذات العلاقة بإغلاق الموقع والبدء في عملية التطهير والتعقيم في مثل هذه الحالات.