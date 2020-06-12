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نقل مُسن إلى العناية المركزة بسبب مصافحته الآخرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن أحد المُسنين دخل إلى العناية المركزة بسبب عدم ترك مسافة آمنة ومصافحته الآخرين.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: " عدم ترك المسافة الآمنة والمصافحة؛ كان سببًا في نقل شاب العدوى لجده أثناء زيارة أسرية، ويتلقى الجد العلاج في العناية المركزة " .

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس ، منها 1584 حالة في الرياض.

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