شكرا لمتابعة خبر عن نقل مُسن إلى العناية المركزة بسبب مصافحته الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة، أن أحد المُسنين دخل إلى العناية المركزة بسبب عدم ترك مسافة آمنة ومصافحته الآخرين.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: " عدم ترك المسافة الآمنة والمصافحة؛ كان سببًا في نقل شاب العدوى لجده أثناء زيارة أسرية، ويتلقى الجد العلاج في العناية المركزة " .
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 1584 حالة في الرياض.
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