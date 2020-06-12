شكرا لمتابعة خبر عن نقل مُسن إلى العناية المركزة بسبب مصافحته الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن أحد المُسنين دخل إلى العناية المركزة بسبب عدم ترك مسافة آمنة ومصافحته الآخرين.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: " عدم ترك المسافة الآمنة والمصافحة؛ كان سببًا في نقل شاب العدوى لجده أثناء زيارة أسرية، ويتلقى الجد العلاج في العناية المركزة " .

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 1584 حالة في الرياض.