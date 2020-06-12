شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لقطة علوية ساحرة لقصر «المقر» التراثي بالنماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو لقطة علوية ساحرة لقصر " المقر " التراثي الذي يتربع على إحدى القمم الجبلية بالنماص جنوب المملكة . وثق مقطع فيديو لقطة علوية ساحرة لقصر " المقر " التراثي الذي يتربع على إحدى القمم الجبلية بالنماص جنوب المملكة . وأظهر الفيديو الذي وثقه الإعلامي " ظافر البكري " مشهد ساحر يجمع بين عراقة القصر وتاريخه وجمال الطبيعة من حوله أثناء الغروب بين الجبال . الجدير بالذكر أن قصر المقر يحمل آلاف المخطوطات والقطع التراثية وآلاف الزخارف الإسلامية ويحتوي على أكثر من ألف مخطوطاً مكتوبة باليد للقرآن الكريم ويعتبر من أهم كنوز التاريخ الإسلامي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لقطة علوية ساحرة لقصر «المقر» التراثي بالنماص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.