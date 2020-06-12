شكرا لمتابعة خبر عن سبب إيقاف استخدام بوابات التعقيم الخاصة بمكافحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسمت اللجنة المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، موقفها من استخدام بوابات التعقيم الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أكدت في وقت سابق أنه لم يثبت حتى الآن اذا ما كانت بوابات التعقيم فعالة بشكل جيد للحد من تفشي الفيروس.

وقررت اللجنة المشكلة لمواجهة الفيروس إيقاف استخدام هذه البوابات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وبررت اللجنة قرارها بأن المطهرات الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية التى يتم استخدامها في البوابات تضر بصحة الإنسان، وقد تتسبب في إتلاف المادة الجينية الوراثية في الخلايا البشرية.