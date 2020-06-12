شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسعف حالات كورونا يروي تفاصيل أدائه لعمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روي المسعف الذي يقوم بمباشرة حالات كورونا بالرياض ، إبراهيم الأحمري، تفاصيل عمله من البداية بأنه يرتدي أولا ملابس الوقاية ثم يتوجه للمكان المحدد لهم.

وأضاف المسعف بأنه بعد متابعة الحالة والعودة يتم نزع جميع الملابس وتعقيمه بالكامل قبل الخروج حرصا على سلامتهم وسلامة ذويهم.