شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسعف حالات كورونا يروي تفاصيل أدائه لعمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روي المسعف الذي يقوم بمباشرة حالات كورونا بالرياض ، إبراهيم الأحمري، تفاصيل عمله من البداية بأنه يرتدي أولا ملابس الوقاية ثم يتوجه للمكان المحدد لهم.
وأضاف المسعف بأنه بعد متابعة الحالة والعودة يتم نزع جميع الملابس وتعقيمه بالكامل قبل الخروج حرصا على سلامتهم وسلامة ذويهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مسعف حالات كورونا يروي تفاصيل أدائه لعمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.