شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تُعلن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3921 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 1010 حالة تعافي جديدة، و36 حالة وفاة، فيما كانت الرياض أكثر المدن تسجيلًا للإصابات بعدد 1584 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 119.942 حالة، بينما وصلت حالات التعافي إلى 81.029 حالة، وحالات الوفيات وصلت إلى 893، وذلك من بداية الأزمة.