شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث أمانة جدة: حاويات الملابس مخالفة وأزالنا نحو 1200 منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

واصلت البلديات الفرعية في الرياض ومكة المكرمة والطائف وجدة جهودها لإزالة حاويات الملابس المستعملة المنتشرة بشكل عشوائي بالقرب من المنازل والمدارس وغيرها من المواقع.

كما تم توجيه جميع البلديات الفرعية بتصحيح وضع هذه الحويات وإزالتها من الأماكن العامة لضمان بيئة صحية ومعالجة التشوه البصرى.

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من جهته، أكد محمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، أن تواجد هذه الحويات داخل الأحياء بشكل عشوائي يعد مخالفة.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن الأمانة تقوم بإزالة هذه المخالفات حفاظا على الصحة العامة، والحد من مخاطرها على السكان، وتحسين المشهد البصري.

ونوه بأنه تم إزالة أكثر من 2000 حاوية خلال العام الماضي، و 1200 حاوية في العام الجاري، مضيفا أن الأمانة تواصل جهودها لإزالة الحاويات الأخرى.