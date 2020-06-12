شاهد.. أداء صلاة الجمعة في الشارع العام ببيشة

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الرياض - علي القحطاني - بيشة (صدى): أدى المصلون صلاة الجمعة اليوم، في الشارع العام بمحافظة بيشة؛ مطبقين قواعد التباعد الاجتماعي بين الصفوف. أدى المصلون صلاة الجمعة اليوم، في الشارع العام بمحافظة بيشة؛ مطبقين قواعد التباعد الاجتماعي بين الصفوف. ويأتي ذلك تطبيقاً للاحترازات الوقائية وتنفيذاً لقرارات وزارة الشؤون الإسلامية وبتنظيم من الفرق التطوعية المشاركة.

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