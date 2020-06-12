شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق منع العمل تحت آشعة الشمس الإثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لفترة منع العمل تحت آشعة الشمس من الساعة الـ 12 ظهراَ إلى 3:00 م اعتباراً من الإثنين المقبل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر المقبل .

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت الشمس في هذا الموعد يإستثناء العاملين في شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار آشعة الشمس .

ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار ، فيما يستثنى القرار عدد من المحافظات في بعض المناطق لإختلاف درجات الحرارة بها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة خلال فترة المنع .

ونبهت الوزارة بتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفة القرار والإستفسارات على الهاتف رقم " 19911" أو على بوابة معاً للرصد .