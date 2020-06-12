شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي بن بندر يشارك زملاؤه لعب الخطوة الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بث حساب تاريخ آل سعود مقطع فيديو جميل للأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز وذلك خلال مشاركته لعب الخطوة الجنوبية مع عدد من زملائه الضباط والأفراد. بث حساب تاريخ آل سعود مقطع فيديو جميل للأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز وذلك خلال مشاركته لعب الخطوة الجنوبية مع عدد من زملائه الضباط والأفراد. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه التطبيق عبر حسابه" تويتر" الأمير تركي أثناء لعب الخطوة الجنوبية والجميع يبتسمون في سعادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الأمير تركي بن بندر يشارك زملاؤه لعب الخطوة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.