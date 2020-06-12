شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عماد المحمدي يكشف الإجراءات التي يجب إتباعها عند استقبال عاملة بالمنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نصح الدكتور عماد المحمدي مساعد المدير العام التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية، بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، من يرغبون في استقبال عاملة بتنفيذ بعض الإجراءات ومنها قبل دخولها إلى المنزل يجب سؤال مندوب الشركة عن كشف الحرارة الخاص بها.
وتابع المحمدي نصائحه بان يسأل المندوب عن هل أصيبت العاملة بمرض ومعرفتها بالأمراض المعدية، ويجب ان ترتدي الكمامة وتعقيم يديها.
وأضاف بأن على الأسرة تنفيذ التباعد الإجتماعي بوجود متر ونص أو متران بينهم وبين العاملة، وتنبيهها في حالة انزال الكمامة وفي حال ظهور أعراض عليها يتم ايقافها فورا، والإتصال بالشركة وإبلاغهم بذلك.
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