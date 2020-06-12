«911»: انقلاب مركبة بالطائف.. ونقل مصاب إلى المستشفى

على طريق الهدا.. والجهات المختصة تتدخل

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، اليوم الجمعة، وقوع حادث مروري بمحافظة الطائف باشرته الجهات المختصة. وفي بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، أشار المركز إلى انحراف مركبة عن مسارها، وانقلابها بمحافظة الطائف على طريق الهدا، لافتًا إلى أنه نتج عن الحادث إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث. Advertisements اقرأ أيضًا: (911): انحراف مركبة وانقلابها بـ«القنفذة».. ونقل مصاب إلى المستشفى

إصابة شخصين في حادث مروري بطريق «جدة- مكة»



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