تقويم التعليم: شرطان لأداء الاختبار من جهاز "كمبيوتر بديل"

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، شرطين لإجراء الاختبار التحصيلي عن طريق جهاز كمبيوتر آخر غير الذي تم التسجيل عبره، وهما أن يكون الجهاز الجديد بنفس المواصفات التقنية للقديم، وأن يتم حذف البرنامج من الجهاز غير المستخدم وتثبيته على الجهاز الجديد.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التباع للهيئة –عبر تويتر- أنه «يفضّل إجراء الاختبار بنفس الجهاز السابق، وفي حال وجود جهاز آخر مطابق للمواصفات التقنية, يمكنك إجراء الاختبار عليه, بعد حذف البرنامج من الجهاز الغير مُستخدم، وتثبيت البرنامج في الجهاز الذي ستقوم بالاختبار من خلاله».

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على كثير من المعلومات عبر دليل الطالب من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد الطلبة، بأنه يرغب في أداء الاختبار للفترة الثانية عن طريق جاهز مغاير للجهاز الذي يحل عليه.

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