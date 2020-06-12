بالفيديو.. طارق الحبيب ينتصر لـ«طلاق الناجح» على حساب «الزواج الفاشل»

قال استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، إن صراع الوالدين المستمر أشد «نفسيًّا» على الطفل من الطلاق الناجح.

وأوضح الحبيب، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»، أن الطفل ينظر إلى الوالدين كنواة واحدة، وأن الطلاق لن يسبب مشكلات نفسية للأطفال إذا شعروا بإشباع احتياجاتهم المادية والنفسية بعده.

وأشار الحبيب إلى أنه لا يدعو إلى الطلاق، ولكنه يريد توضيح كيف يحدث الطلاق بأقل ضرر ممكن على الطفل، موضحًا أنه يأتي بعد استنفاد جميع الوسائل للحل بين الزوجين، وأنه يجب احترام الطفل واستشارته وإشراكه في قرار الطلاق، مشيرًا إلى أن الطلاق مشروع وليس مشاعر، لذلك قرر الإسلام أنه لا طلاق في ساعة الغضب، ويجب أن يكون الرجل في كامل قدراته الذهنية في أثناء قرار الطلاق.

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