أمانة المدينة المنورة تعتمد 20 مخططًا سكنيًّا بمحافظة ينبع

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، عددًا من المخططات العشوائية بمحافظة ينبع بواقع 20 مخططًا سكنيًّا بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع؛ وذلك وفقًا لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة.

وبينت الأمانة أن اعتماد المخططات العشوائية بمحافظة ينبع جاء في عدة أحياء سكنية مختلفة؛ هي: «مشرفة، الورود، والجابرية، والريان، والنزهة، والمجد، والصفا، والزهور، وينبع البلد، والربوة، والنسيم، والروضة».

وشملت المخططات المعتمدة قطع أراضٍ مخصصة للخدمات والمرافق العامة كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس بمختلف المراحل والحدائق العامة والأندية الصحية بما يتماشى مع احتياجات السكان في كل حي.

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كما جرى تخصيص 69 موقعًا للمدارس ورياض الأطفال و28 مسجدًا وجامعًا، و32 حديقة عامة وملعبًا، و20 مرفقًا عامًّا.

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من اعتماد وتنظيم المخططات العشوائية إلى المحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية وربط الحركة بين أجزاء المخططات العشوائية؛ وذلك وفق المعايير والاشتراطات التخطيطية.

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