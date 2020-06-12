العقيد «التويجري»: ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة 15 مركبة بالرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عن ملابسات ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة 15 مركبة، بحسب ما صرَّح به المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد شاكر التويجري.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إنه تم ضبط التشكيل بناءً على المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها.

وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثةٌ مواطنون ومقيمان من الجنسية المصرية) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

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جاء ذلك إثر تورطهم في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم ردها إلى أصحابها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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