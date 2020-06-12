مصادر «عاجل»: العدل تعتمد الصكوك المحدثة وبدل المفقودة والعقارية إلكترونيًّا

علمت «عاجل» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجه بإصدار الصكوك المحدثة والصكوك بدل المفقودة والتالفة إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة العدل دون مراجعة المستفيد واعتماد الصك العقاري الإلكتروني والاستغناء عن طباعة الصك الورقي.

ويأتي توجيه الصمعاني بعد دراسة معدة بشأن خدمتي تحديث الصكوك في النظام الشامل، وإصدار صك بدل (المفقود/التالف) واعتماد الصك العقاري الإلكتروني بدلًا من الورقي.

وانتهت الدراسة إلى عدم الحاجة لحضور المستفيد من خلال تحديث خدمة الصكوك اليدوية وصكوك بدل (المفقود/التالف)؛ ما يسهم في تسهيل الخدمة، وإلغاء التعاملات الورقية ويدعم تحول الوزارة الإلكتروني لخدمات التوثيق.

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وأوضحت الوزارة في تعميم إداري لكتابات العدل، أن إجراء تلك الخدمات (الصكوك المحدثة وبدل المفقودة) يكون من خلال تقديم المستفيد عبر بوابة وزارة العدل من خلال خدمة طلب التحديث وبدل (المفقود/التالف).

ويُصدر الصك العقاري ويكون الاطلاع على بياناته عبر الرابط المرسل إلى جوال المالك المرتبط بهويته دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

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