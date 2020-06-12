ضمن جهود الداخلية لمواجهة السلوكيات الخاطئة..
نجحت الجهات الميدانية بالأمن العامّ، في ضبط 4637 مخالفًا قاموا بتظليل مركباتهم، كما ضبطت 775 مخالفًا قاموا بنزع لوحات مركباتهم، والبعض منهم أخفوا معالمها في مختلف مناطق المملكة أول أمس الأربعاء.
ونشرت وزارة الداخلية فيديو ضبط المخالفين عبر سنابها الرسمي، وذلك في إطار جهودها للقضاء على السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي المركبات.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تظليل مركبات ونزع لوحات يدفع الأمن العام لضبط 5412 مخالفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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