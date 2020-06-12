بالفيديو.. تظليل مركبات ونزع لوحات يدفع الأمن العام لضبط 5412 مخالفًا

نجحت الجهات الميدانية بالأمن العامّ، في ضبط 4637 مخالفًا قاموا بتظليل مركباتهم، كما ضبطت 775 مخالفًا قاموا بنزع لوحات مركباتهم، والبعض منهم أخفوا معالمها في مختلف مناطق المملكة أول أمس الأربعاء.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو ضبط المخالفين عبر سنابها الرسمي، وذلك في إطار جهودها للقضاء على السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي المركبات.

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