تطبيق «توكلنا»: القطاع الخاص مسؤول عن تصاريح عمل موظفيه

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن القطاع الخاص هو المسؤول عن منح التصاريح لموظفيه حسب الجهة التي يتبعها، وذكر التطبيق، عبر حسابه بتويتر، أن «القطاع الخاص مسؤول عن إصدار تصاريح العمل لموظفيه، عبر الجهة التابع لها».

وأضاف أنه يتم استخراج التصاريح إما عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (برنامج أجير)، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية (منصة بلدي)، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأشار التطبيق إلى أنه عقب طلب منح التصريح للعامل سوف يظهر فورا عبر تطبيق «توكلنا».

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وأوضح التطبيق أنه عند طلب منح تصريح عمل من جهة العمل، ولم يظهر بتطبيق «توكلنا» يلزم مراجعة جهة العمل للتحقق من حالة الطلب، مع العلم أنه حاليًا ممكن استخدام تصريح العمل الورقي.

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