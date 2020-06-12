عاجل-منع العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 23 شوال

أعلنت وزارة الموارد البشرية عزمها بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين 23 شوال من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 مساء إلى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ.

وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية.