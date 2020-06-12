أعلنت وزارة الموارد البشرية عزمها بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين 23 شوال من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 مساء إلى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ.
وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-منع العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 23 شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.