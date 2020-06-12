فريق طبي يولد مصابة بكورونا

تعامل بنجاح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في الخرج مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 وذلك من خلال إتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وتطبيق أعلى الإحترازات لضمان سلامة الأم والجنين في آنٍ واحد. وتمت الولادة بشكل طبيعي وجرى إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات إحترازية من أجل ضمان سلامته واثبت الاجراءات بانه في حالة صحية جيدة .



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