السعودية اليوم / مصرع مالايقل عن 4 أشخاص بانفجار قنبلة في مسجد بالعاصمة الأفغانية



كابول 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون نتيجة انفجار قنبلة زرعت قبل بدء صلاة الجمعة في مسجد في كابول .

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق إريان أن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث يتجمع عدد كبير من الناس عادة لصلاة الجمعة في أفغانستان.

ولم تعلن أي جماعة على الفور المسؤولية عن الانفجار.

// انتهى //

15:41ت م

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