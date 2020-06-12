السعودية اليوم / الكلية التقنية بمحافظة رفحاء تُفعل مبادرة "وثيقتك إلى بيتك" لإيصال وثائق الخريجين إلى منازلهم



رفحاء 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

قامت كلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بإيصال وثائق الطلبة الخريجين إلى منازلهم مع هدية التخرج, وذلك ضمن مبادرة "وثيقتك إلى بيتك" التي أطلقتها المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني بالتعاون مع البريد السعودي.

ويأتي ذلك حرصاً على تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار جائحة

// انتهى //

15:21ت م

0075



رفحاء 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسقامت كلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بإيصال وثائق الطلبة الخريجين إلى منازلهم مع هدية التخرج, وذلك ضمن مبادرة "وثيقتك إلى بيتك" التي أطلقتها المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني بالتعاون مع البريد السعودي.ويأتي ذلك حرصاً على تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وللتسهيل على الطلبة من تكبد مشقة الحضور إلى الكلية لاستلام وثائق التخرج.// انتهى //15:21ت م0075

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